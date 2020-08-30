Бюро Захи Хадид спроектирует дизайн станции московского метро

Он также отметил, что конкурс на разработку дизайна для другой станции БКЛ — «Проспект маршала Жукова» — выиграло Архитектурное бюро Асадова. В основе концепта будет лежать Орден Великой Отечественной войны. «Это будет яркая станция с белым обрамлением и золотыми лучами», — написал Собянин.

«Станция будет легкой и элегантной. Важным элементом станет свет, которого так не хватает в нашем климате», — написал мэр.

Международный конкурс на разработку дизайна для станций прошел в два этапа. На первом конкурсанты представили свои портфолио и эссе с описанием ключевых идей по оформлению станций. На втором этапе работали непосредственно над конкурсными проектами, после чего финалисты представили итоговые концепции.

Станция «Кленовый бульвар 2» (не финальное название) разместится на пересечении Кленового бульвара с Коломенской улицей. Она станет частью транспортно-пересадочного узла, формируемого БКЛ и перспективной Бирюлевской линией московского метро. «Проспект Маршала Жукова» соединит Большую кольцевую линию (БКЛ) и Рублево-Архангельский радиус. Станция будет располагаться на пересечении улицы Демьяна Бедного и проспекта Маршала Жукова.

В период проведения фестиваля Strelka Film Festival by Okko для подписчиков мультимедийного сервиса Okko будет доступна специальная подборка фильмов, премьеры которых в разные годы проходили во дворе Института «Стрелка». В коллекцию, собранную программным директором фестиваля Стасом Тыркиным, вошли участники и победители Берлинале, Канн, Локарно и «Санденса» — от нашумевших «Паразитов» до биографии Ингмара Бергмана.