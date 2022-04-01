Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Препарат состоит из двух доз и вводится с интервалом в три недели. Вакцина создана на основе аденовирусных векторов двадцать шестого и пятого типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость.

«На данном этапе применение вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше», — рассказали в министерстве.

О том, что производитель «Спутника V» разработал вакцину от коронавируса в виде спрея для носа, стало известно в конце октября 2021 года. Сообщалось, что назальный вариант переносится гораздо мягче обычной прививки и не уступает ей в эффективности.