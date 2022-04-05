На Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков в клипах

В Набережных Челнах вновь возбудили административное дело в отношении Алишера Моргенштерна из‑за пропаганды наркотиков в трех клипах на его песни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Дело передано судье, но пока оно не назначено к рассмотрению», — уточнила пресс-секретарь суда Алсу Сулейманова.

Собеседник агентства рассказал, что факт совершения преступления был подтвержден свидетелями, а также результатами комплексной лингво-ботанической экспертизы.

Так, эксперты из Набережночелнинского государственного педагогического университета выявили, что по краям татуировки на груди рэпера изображено растение, похожее на коноплю.

Моргенштерна обвиняют по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ. Максимальное наказание — штраф до 30 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. рублей для должностных лиц и предпринимателей, а также до 1,5 млн для юрлиц.

В феврале суд в Татарстане вернул в полицию материалы административного дела против Моргенштерна по обвинению в пропаганде наркотиков. Поводом послужила татуировка музыканта, где «изображено растение, похожее на коноплю».