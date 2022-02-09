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«Интерфакс»: суд вернул в полицию дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков

Денис Ламехов
Сегодня в 16:41

Суд в Татарстане вернул в полицию материалы административного дела против Моргенштерна по обвинению в пропаганде наркотиков, пишет «Интерфакс» со ссылкой на судебные материалы.

Агентство приводит выдержку из определения суда: «Процессуальный документ составлен в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности. Материалы дела не содержат сведений об извещении Моргенштерна А.Т. о дате и времени составления протокола об административном правонарушении, отсутствует отметка о его вручении либо об отказе в получении копии протокола».

В данных обстоятельствах суд решил вернуть дело в отдел полиции, передает «Интерфакс».

Сегодня, 9 февраля, ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что в отношении Моргенштерна возбудили административное дело о пропаганде наркотиков. Поводом стала татуировка музыканта, где «изображено растение, похожее на коноплю».

Центр наркологии, в свою очередь, обнаружил в клипах Моргенштерна «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха», которые также «побуждают интерес к культивированию наркосодержащих растений и незаконному их употреблению».

3 июня 2021 года Моргенштерна уже штрафовали за пропаганду наркотиков в треках и клипах на 100 тыс. рублей. Адвокат рэпера уточнял, что претензии были связаны с треками «Розовое вино-2» и «Family». По его словам, в рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат. Музыкант вину не признал.

19 ноября телеканал RTVI сообщил, что творчество исполнителя вновь проверят на пропаганду наркотиков. По данным канала, в документах говорится, что творчество Моргенштерна «в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков».

23 ноября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в социальных сетях. В декабре директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сказала, что артист пропагандирует наркотики и суицид за счет средств иностранных организаций.

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