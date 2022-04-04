Заседание СБ ООН по ситуации в Буче пройдет 5 апреля

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в украинском городе Буче намечено на 5 апреля, 10.00 (17.00 по Москве). Информация об этом появилась в программе работы совета.

Заседание СБ ООН пройдет по запросу как России, так и Украины. После появления в сети кадров с десятками трупов на улицах Бучи Украина обвинила в убийствах гражданского населения российские войска. Страна запросила заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу, его назначили на 5 апреля.

После этого о собрании Совбеза попросила российская сторона, заявив в качестве темы «провокацию украинских радикалов» в Буче и предложив провести его 4 апреля. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал кадры с телами инсценировкой, российское Минобороны утверждает, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких‑либо насильственных действий.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что нужно провести независимое расследование событий в Буче. «Я глубоко поражен картинами мирных граждан, убитых в Буче на Украине. Необходимо независимое расследование, которое приведет к установлению ответственности», — сказал он.