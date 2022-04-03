Генсек ООН заявил о необходимости независимого расследования убийств в Буче

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что нужно провести независимое расследование событий в Буче. Об этом сообщает ТАСС.

«Я глубоко поражен картинами мирных граждан, убитых в Буче на Украине. Необходимо независимое расследование, которое приведет к установлению ответственности», — следует из его заявления.

В Минобороны России опровергли причастность к гибели мирного населения. В ведомстве заявили, что ВС РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины.