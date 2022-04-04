Месячная аудитория «ВКонтакте» впервые превысила 100 млн пользователей

«ВКонтакте» установила рекорд посещаемости — месячная аудитория платформы превысила 100 млн пользователей. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе соцсети.

Вместе с тем из‑за возросшей активности авторов на площадке новый рекорд демонстрируют «Клипы» — раздел с короткими роликами. За сутки в нем набирается свыше 1 млрд просмотров.

В феврале месячная аудитория составляла 97 млн. В течение марта соцсеть пополнилась более 3 млн новых пользователей.

Российские пользователи заблокированных зарубежных соцсетей начали переходить на отечественные. По данным исследовательской компании Mediascope, аудитория «ВКонтакте» выросла с 46 до 50 млн ежедневных пользователей.

Brand Analytics подсчитал, что в феврале и марте 2022 года соцсеть «ВКонтакте» стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций. Каждую неделю количество ежедневных публикаций росло на миллионы, а количество авторов — на сотни тысяч.