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«Колумбайн»* внесли в реестр террористов и экстремистов

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:06

«Колумбайн»* внесли в официальный перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росфинмониторинг.

2 февраля 2022 года Верховный суд России признал движение «Колумбайн» террористическим и запретил его деятельность на территории страны.

В Генпрокуратуре отметили, что движение «Колумбайн» основано на «идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций».

«Колумбайн» — название школы в пригороде американского Денвера, где 20 апреля 1999 года два ученика, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, устроили массовый расстрел и покончили с собой. В результате погибли 13 человек, еще 23 получили ранения.

У Харриса и Клиболда появились последователи, а в соцсетях сформировались закрытые колумбайн-сообщества.

* Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.

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