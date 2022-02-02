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Верховный суд признал движение «Колумбайн» террористическим и запретил его в России

Семён Гудошников
Сегодня в 16:14

Верховный суд России признал по требованию Генпрокуратуры движение «Колумбайн» террористическим и запретил его деятельность на территории страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение суда вступает в силу немедленно, заседание прошло в закрытом режиме.

В Генпрокуратуре отметили, что движение «Колумбайн» основано на «идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций».

Иск Генпрокуратуры поступил в Верховный суд 8 декабря 2021 года. Что именно подразумевается под движением «Колумбайн», в документе не уточнялось.

«Колумбайн» — название школы в пригороде американского Денвера, где 20 апреля 1999 года два ученика Эрик Харрис и Дилан Клиболд устроили массовый расстрел и покончили с собой. В результате погибли 13 человек, еще 23 получили ранения.

У Харриса и Клиболда появились последователи, а в соцсетях сформировались закрытые колумбайн-сообщества.

В сентябре 2021 года признать «Колумбайн» террористическим сообществом предложила Общественная палата. Там считают, что это поможет правоохранителям эффективнее бороться с пропагандой нападений на учебные заведения.

В январе 2022-го глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что последователями субкультурного течения «Колумбайн» были Ильназ Галявиев и Владислав Росляков, устроившие массовый расстрел в казанской гимназии и керченском колледже соответственно.

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