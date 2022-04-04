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«Ведомости»: заводы Volkswagen в России могут возобновить работу летом

Виктория Шанина
Сегодня в 11:01

Производство на российских заводах Volkswagen в России, приостановленное в начале марта, может возобновиться летом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с планами германского автоконцерна.

Речь идет о заводах Volkswagen Group Rus в Калуге и Нижнем Новгороде. Первый выпускает 225 000 автомобилей в год — это Volkswagen Polo, Škoda Rapid и Volkswagen Tiguan. В Нижнем Новгороде собираются Škoda Octavia, Karoq и Kodiaq, Volkswagen Taos. Они могут вернуться к работе в июне–июле 2022 года.

Официально своим сотрудникам концерн объявил лишь о простое до 12 мая. Однако он продлится до июля включительно из‑за того, что поставки необходимых компонентов «зависли» на границе с Польшей, отмечает источник издания.

Дело в том, что транзит через украинскую территорию сейчас невозможен. Польша при этом груз не пропускает. На данный момент рассматривается вопрос с доставкой комплектующих в Стамбул, а затем через Грузию в Россию. Решить этот вопрос руководство надеется к середине мая.

Производственные планы на 2022 год Volkswagen в России пока не сокращал. Предварительно, конвейеры будут перезапущены в июне. Сотрудники будут получать полную зарплату как минимум до середины апреля.

«Производство Škoda Kodiaq будет перенесено из Нижнего Новгорода в Калугу. Но Volkswagen не откажется совсем от сборки на площадке группы ГАЗ, иначе концерн не сможет получать налоговые преференции, предусмотренные специнвестконтрактом (СПИК)… Кроме того, пока компания сохраняет планы по открытию третьей смены на заводе в Калуге в 2023 году», — пишет газета со ссылкой на источник.

Volkswagen объявил о приостановке производства автомобилей в России 3 марта. Позже выпуск автомобилей концерн прекратил и в Европе. Все из‑за нехватки компонентов украинского производства.

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