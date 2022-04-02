СК возбудил уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде

Следственный комитет возбудил уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде. Украинские Вооруженные силы обвиняются в террористическом акте, сообщается на сайте ведомства.

«1 апреля 2022 года на территории Украины лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор с целью совершить террористический акт на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По версии следствия, украинские военнослужащие использовали два боевых вертолета с тяжелым наступательным вооружением, двигались на малой высоте и нанесли как минимум 4 удара по объектам топливно-энергетического комплекса.

Накануне губернатор Белгородской области сообщил об обстреле нефтебазы двумя украинскими вертолетами, в результате которого начался пожар. Двое работников пострадали, погибших нет.

Также удар был нанесен по типографии в Белгороде. Там выбило окна, повредились оборудование и система отопления, посечена крыша. Еще одна ракета приземлилась в соседнее здание.