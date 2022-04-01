Украинские военные вертолеты обстреляли нефтебазу и типографию в Белгороде. На нефтебазе пожар

Два вертолета Вооруженных сил Украины обстреляли нефтебазу в Белгороде. Восемь резервуаров с топливом охватил пожар. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадали два работника нефтебазы, им оказана помощь, их жизни ничего не угрожает. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Жителей домов на трех улицах рядом с предприятием выселяют.
Украинские вертолеты, нанесшие авиаудар, зашли на территорию России на низкой высоте. Еще одной их целью была типография в Белгороде.
В типографии выбило окна, повредились оборудование и система отопления, посечена крыша. Внутри был один сотрудник, он не пострадал. В соседнее здание приземлилась ракета, его будут разминировать.
На место пожара на нефтебазе вылетит временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян.
Вечером 29 марта в селе Красный Октябрь Белгородской области взорвался склад боеприпасов. По предварительной информации, причиной стал человеческий фактор.