Украинские военные вертолеты обстреляли нефтебазу и типографию в Белгороде. На нефтебазе пожар

Два вертолета Вооруженных сил Украины обстреляли нефтебазу в Белгороде. Восемь резервуаров с топливом охватил пожар. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадали два работника нефтебазы, им оказана помощь, их жизни ничего не угрожает. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Жителей домов на трех улицах рядом с предприятием выселяют.