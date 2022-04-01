Борис Акунин выступил против бойкота российской культуры

«Подобные шаги только укрепляют путинскую диктатуру, работают на ее пропаганду, создающую у россиян ощущение, что весь мир против них. Мир не против россиян, мир против Путина, а он Кинга не читает и Netflix не смотрит. Не надо делать за диктатора его работу. Пусть он сам перекрывает культурные потоки, и жители России знают: это Путин их обкрадывает, лишает книг, сериалов, музыки».

По словам писателя, недавно его британское литературное агентство предположило, что писатель больше не захочет печататься в России. Однако он сказал, что не намерен сам ограничивать выход своих книг в России. Акунин отметил, что у него готовы три новые книги, но уверенности, что они выйдут, теперь нет.

«Нет уж, я подожду, пока меня запретит русский военный Роскомнадзор или кто там у них этим занимается. А до тех пор я с вами, мои дорогие русские читатели. Спасибо вам за то, что были со мной все эти годы. Спасибо за 32 миллиона купленных книжек. Если мы и расстанемся, то ненадолго. Скоро рассвет», — добавил он.

После начала российской «военной операции» на Украине Стивен Кинг заявил, что приостановит выход своих книг в РФ. Последней новинкой писателя на российском рынке станет роман «Билли Саммерс», который появится в магазинах 6 апреля.