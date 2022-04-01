Украина сообщила о возврате контроля над Чернобыльской АЭС

Украина уведомила Международное агентство по атомной энергии о возврате контроля над Чернобыльской АЭС. Об этом рассказывает «Интерфакс».

Согласно сообщению агентства, две колонны российских военных направились в сторону Беларуси. Еще одна покинула Славутич, где проживает персонал станции, и также была направлена в сторону белорусской границы.

Также украинская сторона заявила, что на Чернобыльской АЭС еще остается часть российских сил, но предполагает, что они собираются ее покинуть.

25 февраля Министерство обороны России заявило, что российские военные взяли Чернобыльскую АЭС под свой контроль. По сообщению ведомства, с военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины была заключена договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции.

Чернобыльская АЭС расположена в 110 км от Киева и в 16 км от границы с Белоруссией. Запущена в 1977 году. 26 апреля 1986 года на станции произошла авария, ставшая крупнейшей в истории атомной энергетики.