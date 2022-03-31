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По состоянию на начало марта было выпущено более 100 млн карт «Мир»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:31

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев заявил, что по состоянию на начало марта было выпущено практически 116 млн карт «Мир». Об этом сообщает ТАСС.

Комлев также напомнил, что карты «Мир» можно выпускать в любых валютах. «Здесь каких‑то ограничений со стороны оператора платежной системы нет. Но, безусловно, это тот вопрос, который вам нужно решить с вашим банком, который эту карту выпустил, в какой валюте он готов открыть вам счет», — сказал он.

Глава НПСК также рассказал, что «Мир» можно использовать в десяти странах, среди которых Турция, Вьетнам, Абхазия и Армения. В них можно производить покупки по картам в торговых сетях, а также доступно снятие наличных средств в банкоматах.

«В пяти странах доступны переводы с карт „Мир“ на карты платежных систем этих стран, и также возможны и обратные переводы в ряде из этих стран», — добавил он.

10 марта Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт, они больше не принимаются к оплате за границей и в зарубежных интернет-магазинах и онлайн-сервисах. Владельцы карт потеряли возможность проводить по ним оплату и в сервисах экосистемы Apple.

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