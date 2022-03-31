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Книжную ярмарку non/fiction перенесли на декабрь

Денис Ламехов
Сегодня в 17:57

Оргкомитет ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction, запланированной на апрель, принял решение перенести ее на декабрь 2022 года. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организации.

Новые даты — 1–5 декабря, открыт прием заявок на участие. «В настоящее время вся книжная индустрия испытывает серьезные затруднения, связанные с недостатком бумаги, комплектующих и расходных материалов для типографий, увеличением сроков печати, логистикой, проблемой с финансами и кредитными ставками и другими организационными вопросами», — сообщили организаторы, объясняя причины переноса.

Также non/fiction указала на проблемы с отзывом лицензий на издание книг иностранных авторов. Это, согласно заявлению организаторов ярмарки, вынудило многих российских издателей и их иностранных коллег отказаться от участия.

Оргкомитет сообщил, что сохраняет обязательства перед всеми издательствами, подтвердившими свое участие. Деньги за билеты, приобретенные на официальном сайте, будут возвращены всем покупателям на счет, с которого произведена оплата, добавили организаторы.

Часть запланированных в апреле мероприятий состоится в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» 3–6 июня, отметили в non/fiction.

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