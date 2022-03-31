Российский книжный союз: себестоимость книги увеличилась на 50%

Глава Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал об увеличении себестоимости выпуска печатных книг и о мерах поддержки отрасли, которые организация отправила российским властям. Слова Степашина передает ТАСС.

«На сегодняшний день на 50% повысилась себестоимость книги. В первую очередь, это мелованная бумага. <…> Второе — это работа типографий. Третье — это налоговое бремя, которое нужно снижать. Эти конкретные меры мы сформулировали», — сообщил он.

Степашин добавил, что письмо с мерами поддержки направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. «Это копейки, которые бюджет не заметит», — заявил он, говоря о снижении налоговой нагрузки и упомянув, что в книжной отрасли страны сейчас работает 65 тыс. человек. Президент союза также предложил обсудить включение литературы в программу «Пушкинская карта».

«В этой сложной ситуации недопонимать проблему просвещения, образования в когда‑то самой читающей стране мира — грех», — сообщил он.