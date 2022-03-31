Глава ДНР распорядился сформировать администрацию Мариуполя

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился сформировать администрацию города Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.

В документе сказано, что администрация создается «в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов, ранее временно находившихся под контролем Украины».

Он также поручил руководству будущей администрации утвердить положения органа местной власти, его структуру и штат сотрудников.

Новость дополняется.