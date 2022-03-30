Россия объявляет «режим тишины» для эвакуации из Мариуполя в Запорожье

С 10.00 31 марта Россия объявит «режим тишины» для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минобороны.

Вооруженные силы Росси также откроют дополнительный гуманитарный коридор. По нему жители смогут уехать в Запорожье с промежуточной остановкой в Бердянске.

Отмечается, что эвакуацию предложили провести при участии представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста.

ВС также потребовали от Киева соблюдать «режим тишины», а также оповестить об этом Москву до 6.00 31 марта. Кроме того, штаб потребовал обеспечить безопасное движение колонн автобусов на этом участке.

За прошедшие сутки Мариуполь покинули 3 тыс. мирных жителей, с начала «военной операции» — 111,8 тыс. человек.