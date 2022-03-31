Россия и Индия завершили разработку альтернативы SWIFT

Россия и Индия завершили работу над системой для осуществления транзакций на замену SWIFT. Об этом пишет газета Economic Times.

«Индия предложила ряд транзакционных платформ, из которых российские власти выбрали один наиболее подходящий сетевой протокол», — заявил источник агентства.

По информации издания, новая платформа может быть запущена в течение недели. Предполагается, что она обеспечит «беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях».

В начале апреля представители Банка России встретятся со своими коллегами из Центробанка Индии для создания нормативно-правовой базы.

После начала «военной спецоперации» России на территории Украины западные страны ввели жесткие санкции. От ограничений также пострадала банковская система, в частности Евросоюз отключил от системы SWIFT российские банки, попавшие под санкции. Речь о ВТБ, «России», «Открытии», Новикомбанке, Промсвязьбанке, Совкомбанке и ВЭБ.РФ