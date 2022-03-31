Южная Осетия в случае вхождения в состав России намерена объединиться с Северной Осетией

После вхождения в состав России Южная Осетия намерена инициировать процедуру объединения с республикой Северная Осетия — Алания. Об этом заявил президент частично признанного государства Анатолий Бибилов в эфире «России-24».

«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия — Алания и Южная Осетия — государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов. На сегодняшний день Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо», — цитирует его слова ТАСС.

По словам Бибилова, Южная Осетия проводит консультации с Россией по поводу проведения референдума о вхождении в ее состав. «Юридические действия — они должны быть в первую очередь основаны на международном праве. Основа для этого есть. Южная Осетия — независимое государство и может принимать те решения, которые оно считает для себя жизненно необходимыми. Это решение является на самом деле жизненно необходимым для народа Южной Осетии», — сказал он.

Бибилов анонсировал референдум о вхождении Южной Осетии в состав России накануне, 30 марта. Его пресс-секретарь заявил, что это произойдет после президентских выборов, намеченных на 10 апреля. Первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что референдум может пройти в мае–июне.

После войны 2008 года между Россией и Грузией независимость Южной Осетии признали лишь пять государств-членов ООН. Кроме РФ это Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия. Остальные страны, входящие в ООН, считают Южную Осетию частью Грузии.