Многие российские операторы отказались от тарифов с безлимитным интернетом

За последний месяц многие российские мобильные операторы отказались от новых подключений к безлимитным тарифам мобильной связи. На это обратил внимание «Коммерсант».

Подобные тарифы перевели в архив МТС, Yota (контролируется «Мегафоном») и Tele2. Последний ограничил тариф «Премиум» 60 гигабайтами мобильного интернета. Также из пакета операторов исчезают опции нетарифицируемого трафика на приложения, такие как стриминговый сервис Spotify.

В Tele2 и «Вымпелкоме» признались, что изменения связаны с тем, чтобы не допустить перегрузку сети и сохранить качество связи. В МТС отметили, что не планируют отказываться от безлимита в архивных тарифах, но в новых планах его запускать не будут.

Аналитики, опрошенные «Коммерсантом», считают, что ограничение трафика в 50 гигабайт в месяц покроет потребности большинства пользователей, поскольку около 85% абонентов используют в месяц примерно 20–25 гигабайт. Они отмечают, что трафик в сетях начал расти еще в пандемию, а операторы стали отказываться от безлимита еще в прошлом году.

По словам источника издания в одном из операторов, дело не только в нагрузке на сеть. В этом году из доходов операторов выпадут поступления от услуг международного роуминга, а объемы разговоров по России вырастут, поскольку граждане будут отдыхать преимущественно внутри страны, пояснил он.

В конце марта Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов. Ограничения обосновали сокращением доступности иностранного оборудования и внешним санкционным давлением.