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Минцифры рекомендовало мобильным операторам отказаться от безлимитных тарифов

Юлия Онодэра
Вчера в 22:27

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России порекомендовало мобильным операторам «исключить неограниченное потребление трафика». Об этом cообщил «РБК» со ссылкой на письмо главы ведомства Максуты Шадаева.

По мнению Минцифры, операторам стоит ввести ограничения на безлимитных тарифах. Ведомство призвало «сбалансировать объемы потребляемого трафика» и предусмотреть «разумное сокращение таких объемов».

Эти меры, как отметил Шадаев в письме, необходимы для исполнения указа президента «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» от 16 марта.

Кроме того, отказ от безлимитных тарифов позволит обеспечить «надлежащее функционирование сетей связи с России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи».

«В условиях внешнего санкционного давления и сокращений доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг», — сказал представитель Минцифры.

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