Россия аккредитовала первого дипломата из правительства талибов

Россия аккредитовала первого дипломата из нового правительства Афганистана, возглавляемого «Талибаном»*. Это произошло еще в «прошлом месяце» в Москве, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Несмотря на то что у талибов мало опыта в управлении страной, а США оказывают на них давление, им «удается справляться с удержанием государства на плаву». В то же время Лавров отметил «недостаточную репрезентативность» правительства талибов — и это «основное препятствие для признания».

«Имею в виду отсутствие в органах власти тех лиц, которые представляли бы интересы не только разных этнических групп страны, национальных и конфессиональных меньшинств, но и политических сил», — пояснил он.

В середине марта Совбез ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном.

* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.