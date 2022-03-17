Совбез ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном

Совет Безопасности ООН проголосовал за установление официальных связей с Афганистаном, который находится под контролем террористического и запрещенного в России движения «Талибан». Об этом сообщил France24.

Совбез ООН считает необходимым сотрудничать с афганскими властями, в том числе в гуманитарной, политической и правозащитной областях. Это, как считает посол Норвегии в ООН Мона Юул, поможет достижению мира и стабильности в стране.

За принятие резолюции, предполагающей присутствие миссии ООН в Афганистане на протяжении года, проголосовало 14 участников заседания. Российский представитель воздержался от голосования.

Террористическое и запрещенное в России движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года. Международное сообщество до сих пор не признало правление талибов.