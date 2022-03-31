Аэропорт Шереметьево закроет межтерминальное метро

В аэропорту Шереметьево с 1 мая перестанет работать межтерминальное метро, соединяющее северный и южный терминальные комплексы. Об этом сообщил «РБК» со ссылкой на директора аэропорта по связям с общественностью Анну Захаренкову.

Движение поездов приостановят на время, отметила она. «Точные данные о событии, а также возможные альтернативные способы перемещения для пассажиров и персонала между СТК и ЮТК мы опубликуем официально дополнительно», — добавила Захаренкова.

Межтерминальное метро проходит под территорией взлетно-посадочных полос. По маршруту между терминальными комплексами курсировали два беспилотных поезда. Один из них перестал работать с 15 марта.

Крупнейший российский аэропорт уже отправил в простой по меньшей мере 20% персонала. Также руководство Шереметьево вывело из эксплуатации третью взлетно-посадочную полосу и терминалы D и E.