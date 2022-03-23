Минтранс: западные лизингодатели потребовали вернуть им более 500 самолетов на 20 млрд долларов

Западные лизингодатели потребовали вернуть им более 500 самолетов остаточной стоимостью 20 млрд долларов, заявил глава Минтранса Виталий Савельев. Его слова передает «Интерфакс».

Савельев добавил: «Мы сейчас определяемся с правительством [по поводу выкупа воздушных судов]. <…> Это очень большая сумма».

26 февраля Евросоюз запретил поставки и лизинг авиатехники и запчастей для нее в Россию. Санкции распространяются не только на новые, но и на уже заключенные контракты.

По данным Росавиации на середину февраля 2022 года, российские авиаперевозчики используют 322 самолета производства европейской компании Airbus. Согласно информации Транспортной клиринговой палаты, в 2019-м самолеты семейства A320ceo/neo обеспечили 41% всего пассажиропотока авиакомпаний России.