Софья Эрнст заменит Ренату Литвинову в постановке «Северный ветер»

Ренату Литвинову, исполняющую главную роль в постановке «Северный ветер» МХТ имени Чехова, заменит Софья Эрнст. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

Спектакль будет сыгран 16 апреля в Ташкенте. Софья Эрнст играет вместе с Ренатой Литвиновой в другой постановке — «Звезда вашего периода». Это, как и «Северный Ветер», режиссерская работа Литвиновой.

24 марта МХТ имени Чехова отменил ближайшие спектакли с участием актрисы, но сохранил их в актуальном репертуаре. Согласно сообщениям в телеграм-канале Ренаты Литвиновой, она находится за пределами России.

23 марта театр сообщил, что заменил «Звезду вашего периода» на гастролях в Петербурге с формулировкой «из‑за болезни» Литвиновой.