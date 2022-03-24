МХТ имени Чехова отменил спектакли с Ренатой Литвиновой, но сохранил их в актуальном репертуаре

МХТ имени Чехова отменил ближайшие спектакли с участием Ренаты Литвиновой, но сохранил их в актуальном репертуаре. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидалось, что 27 и 28 марта будет сыграна постановка «Северный ветер» — режиссерский дебют Литвиновой на театральной сцене. Также она исполняла одну из ключевых ролей. Композитором выступила Земфира, дизайнером костюмов — Гоша Рубчинский. Он же выпустил одноименную книгу, героиней которой стала Литвинова.

Была отменена и другая режиссерская работа Ренаты Литвиновой, спектакль «Звезда вашего периода». В нем она также исполняет главную роль. Показ был намечен на 6 апреля. Автором музыки к постановке вновь стала Земфира. В ролях — Павел Табаков, Софья Эрнст, Раиса Максимова.

Согласно сообщениям в телеграм-канале Ренаты Литвиновой, она находится в Антверпене.

23 марта МХТ имени Чехова сообщил, что заменил «Звезду вашего периода» на гастролях в Петербурге с формулировкой «из‑за болезни» Литвиновой.