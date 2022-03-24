перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Помощь Украине от НАТО, запрет на «войнушку» в «Смешариках» и другие новости дня
20:22 дайджест
«Щелкунчик», «Аттила» и симфонии Чайковского: Okko покажет эксклюзивную коллекцию Мариинки 19:54
Генассамблея ООН приняла западный проект резолюции по Украине 19:37
RinaS/Pexels
В Петербурге разрешили полную заполняемость кинозалов и театров 19:32
Верховная рада ввела наказание за распространение данных о перемещении войск Украины 18:56
В России заблокировали сайт GSC Game World — разработчиков S.T.A.L.K.E.R. и «Казаков» 18:54
Ассоциация владельцев кинотеатров попросила у властей 4 млрд рублей на ближайшие несколько месяцев 18:52
МХТ имени Чехова отменил спектакли с Ренатой Литвиновой, но сохранил их в актуальном репертуаре 18:14
Кадр из мульфильма
Из новой серии «Смешариков» вырезали слова «войнушка» и «захватчики» 18:13
Помощь Украине и усиление военного присутствия на востоке: главное из речи генсека НАТО на саммите 18:11
ФАС возбудила против «Пятерочки» и «Магнита» антимонопольное дело после проверки поставок сахара 17:15
США ввели новые санкции — против российских депутатов, оборонных предприятий и золота ЦБ 17:05
Российские сотрудники Meta* боятся возвращаться на родину из‑за признания компании экстремистской 16:28
«Коммерсант»: импорт алкоголя в Россию может сократиться на 40% 16:20
zhang kaiyv/Unsplash
Apple ограничила оплату картами «Мир» 16:10
Агентство Fitch аннулирует рейтинги российских компаний, попавших под санкции 16:04
В России в повторный прокат выйдут фильмы «Зеленая книга» и «Достучаться до небес» 15:31
Продюсер «Дикой мяты» сообщил, что оба фестивальных уик-энда состоятся 15:12
Клиенты «Яндекс.Еды» смогут управлять своими данными 15:11
Немецко-российский фотограф Нанна Хайтманн стала одним из победителей World Press Photo 15:07
Отключить рекламу

МХТ имени Чехова отменил спектакли с Ренатой Литвиновой, но сохранил их в актуальном репертуаре

Денис Ламехов
Сегодня в 18:14

МХТ имени Чехова отменил ближайшие спектакли с участием Ренаты Литвиновой, но сохранил их в актуальном репертуаре. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидалось, что 27 и 28 марта будет сыграна постановка «Северный ветер» — режиссерский дебют Литвиновой на театральной сцене. Также она исполняла одну из ключевых ролей. Композитором выступила Земфира, дизайнером костюмов — Гоша Рубчинский. Он же выпустил одноименную книгу, героиней которой стала Литвинова.

Была отменена и другая режиссерская работа Ренаты Литвиновой, спектакль «Звезда вашего периода». В нем она также исполняет главную роль. Показ был намечен на 6 апреля. Автором музыки к постановке вновь стала Земфира. В ролях — Павел Табаков, Софья Эрнст, Раиса Максимова.

Согласно сообщениям в телеграм-канале Ренаты Литвиновой, она находится в Антверпене.

23 марта МХТ имени Чехова сообщил, что заменил «Звезду вашего периода» на гастролях в Петербурге с формулировкой «из‑за болезни» Литвиновой.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Рената Литвинова
Гоша Рубчинский
Павел Табаков
Раиса Максимова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить