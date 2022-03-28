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Masyanya Kuvaeva/YouTube
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Роскомнадзор уведомил создателя «Масяни» о блокировке сайта мультсериала

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:59

Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев получил от Роскомнадзора уведомление о блокировке сайта, на котором выкладывались эпизоды с 2001 года. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Направляется уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу https://mult.ru/ в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети „Интернет“, на основании требования Генеральной прокуратуры РФ бла-бла-бла», — переписал сообщения регулятора Куваев.

К 10.00 утра 28 марта сайте все еще доступен, в реестре заблокированных РКН его нет.

Куваев отметил, что зрители редко пользуются сайтом, как и он сам. Серии «Масяни» доступны на ютьюбе и на новом сайте мультсериала.

22 марта вышла серия «Масяни», посвященная военным действиям России на территории Украины.

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