Евгения Ройзмана оштрафовали на 100 тыс. рублей за дискредитацию ВС России

Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал экс-мэра Евгения Ройзмана на 100 тыс. рублей по двум протоколам о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Свою вину Ройзман не признал. Его защитница Юлия Федотова заявила, что намерена обжаловать оба судебных решения.

Всего на экс-мэра составлено три протокола о правонарушении за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) за пост в социальных сетях и видеоролик. Третий протокол будет рассмотрен 7 апреля.

Ранее на Ройзмана пожаловался член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Он попросил главу СК Александра Бастрыкина проверить, ставил ли политик лайк под призывом украинского полка «Азов» к «уничтожению врагов».