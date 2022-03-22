РКН вынес «Новой газете» предупреждение за отсутствие маркировки при упоминании НКО-иноагента

Роскомнадзор направил «Новой газете» официальное предупреждение за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки в материале на сайте издания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Письменное уведомление РКН направил редакции и учредителю «Новой газеты» 22 марта. Ведомство потребовало незамедлительно отредактировать материал без пометки НКО-иноагента и проинформировать его об этом.

Роскомнадзор также напомнил, что наличие нескольких предупреждений за год может повлечь прекращение деятельности издания.

«Обращаем внимание, что согласно ст. 16 Закона РФ „О СМИ“, неоднократные нарушения редакцией требований закона и наличие соответствующих письменных предупреждений Роскомнадзора в течение двенадцати месяцев за злоупотребление свободой массовой информации являются основанием для прекращения судом деятельности такого СМИ», — предупредили в РКН.

«Новую газету» уже дважды штрафовали за отсутствие маркировки НКО-иноагента. В первый раз это произошло в ноябре 2021 года, издание оштрафовали на 120 тыс. рублей, а его главреда Дмитрия Муратова — на 12 тыс. В январе 2022 сумма взысканий составила 40 тыс. и 4000 рублей соответственно.