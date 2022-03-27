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Пасечник: в ближайшее время в ЛНР может пройти референдум о вхождении в состав России

Виктория Шанина
Сегодня в 11:51

В ближайшее время на территории Луганской народной республики может пройти референдум о вхождении в состав России. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, пишет Луганскинформцентр.

«Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему‑то уверен, что это именно так и будет», — сказал Пасечник.

«ЛНР и ДНР вправе принять решение о вступлении в состав России, если оно не противоречит их конституциям, Москва признала их суверенитет», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса.

22 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Вместе с тем были подписаны договоры о взаимопомощи и дружбе с ДНР и ЛНР.

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