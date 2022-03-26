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В Нагорном Карабахе ввели военное положение

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:19

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики ввели военное положение. Указ подписал ее президент Араик Арутюнян, передает РИА «Новости».

Войска Азербайджана нарушили трехсторонние договоренности, зашли в зону ответственности российских миротворцев и нанесли четыре удара по подразделениям армии НКР с турецких беспилотников «Байрактар». Об этом сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Россия направила Азербайджану призыв отвести войска в Нагорном Карабахе.

26 марта Совбез Нагорного Карабаха обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить миротворческий контингент. Ранее власти НКР сообщили, что 24 марта ВС Азербайджана вторглись в зону ответственности миротворческого контингента, а также устроили перестрелку 25 марта. Азербайджанская сторона обвинения отрицает.

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