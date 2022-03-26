перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«ВКонтакте» заблокировал страницы TJ, Михаила Ходорковского и Ateo 16:48
Великобритания отменила часть санкций против Олега Тинькова 16:44
Face/«ВКонтакте»
Рэпер Face сообщил, что удалил все свои треки с российских стриминговых сервисов 16:26
Власти Нагорного Карабаха попросили Путина увеличить число миротворцев 15:52
Минцифры: ИТ-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет смогут получить льготную ипотеку 15:20
YouTube удалил канал пранкеров Вована и Лексуса. Об этом просила Великобритания 14:57
«ВКонтакте» покажет «Вне системы» Серебренникова, «Кису» Серзина и другие спектакли 14:24
Россия и Беларусь организуют совместные соревнования из‑за спортивных санкций 13:43
Отмена налога на прибыль для IT-компаний и другие льготы: Путин подписал антикризисный закон 12:57
Marko Ahtisaari/Flickr
Минэнерго: майнинг необходимо ввести в правовое поле в кратчайшие сроки 12:15
В России выявили 24 072 новых случая коронавируса 11:30
Главный экземпляр сценария «Соляриса» Андрея Тарковского продали на торгах за 5,5 млн рублей 11:14
«Ведомости»: «Мегафон» исключили из международной ассоциации операторов мобильной связи 10:42
CNN: Telegram согласился сотрудничать с властями Бразилии 9:49
mRaph_PH/Wikimedia
Умер барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс 8:28
СМИ: китайская Sinopec Group приостановила переговоры об инвестициях в нефтегазовую отрасль России 2:23
Франция, Турция и Греция намерены провести гуманитарную операцию по эвакуации из Мариуполя 1:26
США внесли «Лабораторию Касперского» в список компаний, угрожающих нацбезопасности 0:31
Владимир Путин утвердил уголовное наказание за фейки о работе госорганов России за рубежом Вчера в 23:39
Matthew Kwong/Unsplash
СМИ: Google больше не собирается подключать карты «Мир» к Google Pay Вчера в 22:16
Отключить рекламу

Власти Нагорного Карабаха попросили Путина увеличить число миротворцев

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:52

Совет безопасности Нагорного Карабаха обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить миротворческий контингент. Об этом сообщают «Новости Армении» со ссылкой на главное информуправление президента республики.

«Просим вас <…> пересмотреть нынешнюю численность российских миротворцев и количество обслуживающих их средств и, соответственно, увеличить число военнослужащих и военной техники», — говорится в письме.

Власти Нагорного Карабаха готовы обеспечить личный состав миротворческих сил необходимыми условиями проживания. МИД Армении выразил надежду на то, что миротворцы сумеют предотвратить боевые действия.

Накануне Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, оценив ее как напряженную.

Тогда же США выразили обеспокоенность перемещением войск Азербайджана в регионе, посчитав их безответственными.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить