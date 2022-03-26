Власти Нагорного Карабаха попросили Путина увеличить число миротворцев

Совет безопасности Нагорного Карабаха обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить миротворческий контингент. Об этом сообщают «Новости Армении» со ссылкой на главное информуправление президента республики.

«Просим вас <…> пересмотреть нынешнюю численность российских миротворцев и количество обслуживающих их средств и, соответственно, увеличить число военнослужащих и военной техники», — говорится в письме.

Власти Нагорного Карабаха готовы обеспечить личный состав миротворческих сил необходимыми условиями проживания. МИД Армении выразил надежду на то, что миротворцы сумеют предотвратить боевые действия.

Накануне Путин созвонился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил ситуацию на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, оценив ее как напряженную.

Тогда же США выразили обеспокоенность перемещением войск Азербайджана в регионе, посчитав их безответственными.