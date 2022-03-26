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«ВКонтакте» заблокировал страницы TJ, Михаила Ходорковского и Ateo

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:48

«ВКонтакте» заблокировал страницы издания TJ, политика Михаила Ходорковского, а также паблики «Когнитивный диссонанс» и Ateo. Днем ранее этого потребовала Генпрокуратура.

TJ получил уведомление ведомства, в котором говорится о размещенной на странице «заведомо ложной общественно значимой информации, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».

Кроме того, Генпрокуратура нашла «информационные материалы о якобы нападении России на территорию Украины». Под таким же предлогом страницу заблокировали в «Одноклассниках».

Уведомления о блокировке с такими же формулировками получали, к примеру, фан-группа политолога Екатерины Шульман и другие издания, сайты которых уже заблокировал Роскомнадзор.

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