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Компания Пригожина предложила ограничить выезд IT-специалистов из страны. Минцифры против

Семён Гудошников
Сегодня в 15:30

Компания «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина разработала законопроект, в котором предлагается ограничить выезд IT-специалистов из России. Об этом говорится в группе компании во «ВКонтакте».

«В рамках закона считаем правильным установить порядок дополнительного декларирования IT-специалистами выезда за границу и согласования с органами государственной безопасности РФ трудоустройства в иностранные компании, с целью проверки нахождения их в списках экстремистских организаций, а также в государственные органы стран, включенных в список недружественных», — заявили в «Конкорде».

Выезд предлагается ограничить людям с образованием по специальности «Информатика и вычислительная техника», у которых есть стаж работы IT, а также сотрудникам организаций, занимающихся информационными технологиями.

В Минцифры выступили категорически против любых ограничений на передвижение IT-специалистов. По мнению ведомства, такие меры могут привести к увеличению оттока кадров и деструктивно сказаться на отрасли в целом.

«Наши специалисты действительно высоко ценятся на мировом ИТ-рынке. Мы должны предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании», — отметили в министерстве.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения о подготовке ограничений на выезд IT-специалистов из России. По его словам, «об этом не может быть и речи», поскольку «это было бы нарушением конституционных прав граждан».

По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, после начала «военной операции» на Украине и последовавших в ответ санкций Россию покинули 50–70 тыс. IT-специалистов. В организации считают, что в апреле будет вторая волна миграции, и она будет масштабнее — из страны уедут 70-100 тыс. айтишников.

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