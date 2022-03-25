Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента

Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности спецпредставителя президента. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Чубайс занимал пост специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития с декабря 2020 года. С 2008 по 2020 год он возглавлял Роснано, а в 1990-е работал главой администрации президента, министром финансов и первым заместителем председателя правительства.

23 марта стало известно, что Чубайс покидает пост спецпредставителя президента. По данным Bloomberg, он сделал это из‑за несогласия с «военной операцией» России на территории Украины. Собеседники агентства говорили, что Чубайс покинул Россию. «Коммерсант» писал, что его видели в Стамбуле.