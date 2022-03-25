перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Компания Пригожина предложила ограничить выезд IT-специалистов из страны. Минцифры против 15:30
Платформа «Авито» стала самостоятельным бизнесом в России 15:06
Курс евро на Мосбирже впервые с 28 февраля опустился ниже 100 рублей. Но уже вырос обратно 15:06
Клишас: вводить ответственность за использование VPN-сервисов не планируется 15:05
PxHere
В московском метро появилась реклама о том, что России не грозит дефицит еды 15:04
Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя президента 14:40
Театральная школа Константина Райкина приостанавливает работу 14:28
Австралия ввела санкции против Лукашенко, Симоньян, Кеосаяна и Скабеевой 14:10
ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из‑за сообщений о смерти Жириновского 13:57
kremlin.ru
Песков: предложение Мединского воспевать символы России в школах не связано с позицией властей 13:20
«Новатэк» заморозил работы почти по всем своим перспективным проектам 13:03
России объявили «тотальную войну», Запад хочет вернуть однополярный мир: что еще сказал Лавров 13:00
Российские издатели отказываются от упоминаний Facebook* и Instagram* на обложках книг 12:13
«Аэрофлот» открыл продажу билетов из Сочи в шесть стран 12:12
В России выявили 25 382 новых случая COVID-19 11:23
На Марину Овсянникову возбудили еще одно административное дело — о дискредитации Вооруженных сил РФ 11:17
elektropoezd-ER/Wikimedia
Финляндия с 28 марта прекращает пассажирское железнодорожное сообщение с Россией 10:29
«Ъ»: Производители продуктов просят подтвердить право на размещение лого сервисов Meta* на упаковке 10:10
Евросоюз создаст фонд для финансирования восстановления Украины после завершения «спецоперации» 9:56
Япония запретила экспорт предметов роскоши в Россию и расширила санкционные списки 8:39
Отключить рекламу

Австралия ввела санкции против Лукашенко, Симоньян, Кеосаяна и Скабеевой

Виктория Шанина
Сегодня в 14:10

Власти Австралии расширили санкционный список в связи с ситуацией на Украине. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.

Под ограничения попал президент Беларуси Александр Лукашенко. Также Австралия ввела санкции против его сына Виктора и супруги Галины Лукашенко.

Вместе с тем к санкционному списку добавились 22 россиянина, которых австралийский МИД назвал «прокремлевскими пропагандистами». В частности, в перечень попали главред МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, ведущая программы «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева, а также главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

Среди основных ограничений — заморозка валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Банк России
Visa
Люди
Александр Лукашенко
Маргарита Симоньян
Тигран Кеосаян
Ольга Скабеева
Владимир Путин
Роман Бабаян
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить