Австралия ввела санкции против Лукашенко, Симоньян, Кеосаяна и Скабеевой

Власти Австралии расширили санкционный список в связи с ситуацией на Украине. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МИД страны.

Под ограничения попал президент Беларуси Александр Лукашенко. Также Австралия ввела санкции против его сына Виктора и супруги Галины Лукашенко.

Вместе с тем к санкционному списку добавились 22 россиянина, которых австралийский МИД назвал «прокремлевскими пропагандистами». В частности, в перечень попали главред МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, ведущая программы «60 минут» на канале «Россия 1» Ольга Скабеева, а также главред радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

Среди основных ограничений — заморозка валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов приостановили работу в России.