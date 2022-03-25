Российские издатели отказываются от упоминаний Facebook* и Instagram* на обложках книг

Опрошенные РБК российские издательства изменят обложки книг, в названиях или оформлении которых присутствуют названия платформ Instagram* и Facebook*, признанных запрещенными на территории России.

В пресс-службе «Эксмо-АСТ» рассказали, что отказались от любых «ссылок и логотипов» сервисов, принадлежащих Meta**, на книгах, которые были отправлены в типографии после 21 марта. На основе дополнительных разъяснений от властей будут приняты решения по изданиям, которые уже поступили в продажу, находятся в типографиях и на складах компании.

РБК указывает, что среди выпускаемых «Эксмо-АСТ» книг — «Инстаграм: хочу likes и followers» Инди Гогохии, «Феномен „Инстаграма“ 2.0: все новые фишки» Любови Соболевой, «Администратор Instagram. Руководство по заработку» Евгения Козлова и Дмитрия Кудряшова и другие.

Руководитель отдела маркетинга «Альпина Паблишер» Ирина Антонова сообщила, что «любые текстовые и визуальные упоминания» запрещенных соцсетей уберут с обложек и оборотов новых книг.

В издательском портфеле «Альпины» — «Бизнес в Instagram. От регистрации до первых денег» Артема Сенаторова, «Как зарабатывать в Instagram» Дарьи Манеловой, отмечает РБК.

Директор юридического департамента сети «Читай-город — Буквоед» (крупнейшая в России: 700 магазинов в 220 городах) Максим Поминов сообщил, что компания ждет разъяснений от российских властей насчет легальности продажи уже имеющихся книг с символикой соцсетей.

Юристы сервиса цифровых книг «ЛитРес» (по собственным оценкам, занимает порядка 70% рынка) изучают вопрос сохранения книг с логотипами Facebook и Instagram.

Глава департамента «ЛитРес» по развитию контента Евгений Селиванов рассказал, что присланные авторами обложки и иллюстрации отправят на доработку, если они не соответствуют требованиям законодательства.

Он добавил: «То же самое с текстами: в соответствии со статьей 13.15 КоАП мы не допускаем к публикации произведения без соответствующих сносок».

Сегодня, 25 марта, «Коммерсант» сообщил, что организация поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» («Макфа», «Дымов», «Останкино» — всего более 400 компаний) просит Генеральную прокуратуру подтвердить, что они вправе использовать упаковку с логотипами и ссылками на Facebook и Instagram после признания Meta экстремистской организацией.

*Instagram и Facebook запрещены на территории Российской Федерации.

**Meta признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.