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«Ъ»: Производители продуктов просят подтвердить право на размещение лого сервисов Meta* на упаковке

Денис Ламехов
Сегодня в 10:10

Организация поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» («Макфа», «Дымов», «Останкино» — всего более 400 компаний) просит Генеральную прокуратуру подтвердить, что они вправе использовать упаковку с логотипами и ссылками на Facebook** и Instagram** после признания Meta* экстремистской организацией, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо представителей отрасли.

В обращении указано, что в «Руспродсоюз» стали поступать сообщения от поставщиков и ретейлеров из‑за наличия лого. Объединение отмечает, что необходимость замены упаковки вызовет остановку предприятий и исключение продуктов из оборота.

С начала 2022 года цены на полимерную и картонную упаковку увеличились на 65–95%, указано в письме. Компании отмечают трудности с закупками упаковки за рубежом.

Вариант с заклеиванием лого может также вызвать перебои с поставками и потребовать дополнительных затрат, что в текущих условиях недопустимо, сообщает ассоциация.

Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов уточнил, что решение суда по Meta затрагивает множество категорий продуктов, в том числе социально значимых товаров первой необходимости.

Логотипы и ссылки возможно убрать в будущем, но сейчас, по словам Леонова, необходимо сделать так, чтобы против компаний не вводились санкции за упаковку, заказанную еще до признания корпорации экстремистской.

Сеть Fix Price, пишет «Коммерсант», уже направила поставщикам письмо с просьбой незамедлительно убрать с товаров символику Facebook и Instagram.

Партнер юридической компании ProLegals Светлана Громадская сообщила изданию, что серьезные сложности в указанном вопросе создает отсутствие доступа к решению суда и официальных комментариев по нему. Согласно сообщению Громадской, решение вопроса о законности символов остается на усмотрение правоохранительных органов и суда.

*Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

**Facebook и Instagram запрещены на территории России.

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