Евросоюз создаст фонд для финансирования восстановления Украины после завершения «спецоперации»

Европейский союз планирует создать целевой фонд солидарности с Украиной. С его помощью будет финансироваться восстановление страны после завершения российской «военной спецоперации», говорится в заявлении ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе.

«Евросовет соглашается создать целевой фонд солидарности с Украиной и приглашает своих международных партнеров принять участие, а также призывает начать подготовку без промедления», — написано в заявлении.

ЕС намерен продолжить оказывать Украине политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку. Также Евросоюз заявил о готовности обеспечить непрерывные и бесперебойные поставки электроэнергии и газа.

Вместе с тем Брюссель сообщил, что может ввести новые санкции против России и Беларуси. Лидеры стран Евросоюза планируют закрывать возможности по обходу этих ограничений.

Ранее министры обороны стран Евросоюза и главы МИД согласовали первую в истории ЕС общую концепцию в области обороны и безопасности. В ее рамках планируется создать силы быстрого реагирования численностью 5000 человек. В планах — «более решительно и быстро действовать в условиях кризиса, усилить готовность вооруженных сил, гражданских экспертов».