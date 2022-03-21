ЕС согласовал создание сил быстрого реагирования численностью 5000 человек

Министры обороны Евросоюза и главы МИД согласовали первую в истории ЕС общую концепцию в области обороны и безопасности. В ее рамках планируется создать силы быстрого реагирования. Об этом сообщило РИА «Новости».

В корпусе должно быть 5000 человек, указано в опубликованном Советом ЕС документе. Силы быстрого реагирования, а также вся концепция «Стратегический компас» должна защищать граждан ЕС и лучше реагировать на внешние кризисы.

Предполагается, что стратегию утвердят на встрече лидеров Евросоюза 24–25 марта. «Стратегический компас», согласно задумке, позволит более эффективно использовать возможности в оборонной сфере.

В планах ЕС — «более решительно и быстро действовать в условиях кризиса, усилить готовность вооруженных сил, гражданских экспертов». Кроме того, ЕС намерен «дополнять НАТО» в сфере обороны и безопасности.