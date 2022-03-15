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Великобритания вводит санкции против Мишустина, Шойгу, Захаровой, Соловьева и еще около 350 россиян

Виктория Шанина
Сегодня в 16:21

Власти Великобритании ввели санкции против более 350 российских бизнесменов, чиновников и медийных лиц. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В санкционный список попали зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, официальный представитель МИД Мария Захарова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мэр Москвы Сергей Собянин, главред RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев.

Лицам из санкционного списка запрещен въезд в Великобританию. Их активы в стране будут заморожены.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

Среди основных ограничений — заморозка валютных активов Центробанка РФ и запрет на любые транзакции с ним, отключение ряда банков от SWIFT, арест недвижимости российских миллиардеров на Западе. Visa и Mastercard заявили о прекращении поддержки карт российских банков, множество зарубежных брендов, включая H&M, Zara, Mango, Asos, Nike, IKEA, McDonald’s, Coca-Cola и PepsiCo, приостановили работу в России.

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