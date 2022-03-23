Международная организация труда прекращает сотрудничество с Россией

Международная организация труда (МОТ) временно прекращает сотрудничество с Россией из‑за военного конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

МОТ приостанавливает техническое сотрудничество и помощь организации России, кроме гуманитарной. Ограничение будет действовать до тех пор, пока «не будет согласовано прекращение огня и не будет осуществлено мирное урегулирование».

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) заявили, что прекращение техсотрудничества с МОТ не скажется на правах трудящихся россиян.

Группа технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии работает в Москве с 1959 года. Оно координирует работу организации в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

23 марта Генпрокуратура решила выйти из Международной ассоциации прокуроров. В письме, адресованном главе организации, ведомство обвинило МАП в игнорировании «фактического истребления» и «неприкрытой травли» русскоговорящего населения.