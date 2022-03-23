Генпрокуратура России собирается выйти из Международной ассоциации прокуроров

Генпрокурор России Игорь Краснов направил генсекретарю Международной ассоциации прокуроров (МАП) Хану Мораалу письмо о выходе из организации. Текст документа опубликовали в телеграм-канале ведомства.

В письме Краснов обвинил МАП в игнорировании «массовых преступлений против человечности» и «фактического истребления» русскоговорящего населения на Донбассе, а также «неприкрытой травли» и физических угроз в отношении русскоговорящих, публикуемых западными СМИ, наподобие «геноциду по национальному признаку населения в 30–40-е годы прошлого века».

«Убежден, что без России, с учетом ее огромной территории, истории и вклада в развитие мировой юридической культуры, возникают риски превращения Ассоциации из глобальной правовой структуры в региональную политическую, при этом полная ответственность за возможные последствия ложится на ее руководство», — написал Краснов.

Глава Генпрокуратуры поблагодарил коллег из МАП за проделанную ранее работу и пообещал, что российские прокуроры «продолжат и впредь нести высокую честь и достоинство».

На сайте Генпрокуратуры говорится, что МАП — это международная неправительственная и неполитическая организация, первая и единственная всемирная организация прокуроров. Россия принимала в ней участие с момента основания в 1995 году.