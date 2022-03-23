Международная платежная система Western Union останавливает проведение денежных переводов в России 24 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Российский отправитель, решивший получить возврат перевода, может сделать это в отделениях «Почты России».

В пресс-службе Western Union добавили: «Денежные переводы, отправленные из России в другие страны и не выплаченные получателям до 24 марта 2022 года, доступны для получателей в других странах в любое время (за исключением переводов из России в Республику Беларусь, которые могут быть только возвращены отправителю)».

Также организация обратилась в Центробанк с заявлением об исключении из реестра операторов платежных систем.

10 марта Western Union приостановила работу в России и Беларуси. Платежная система отметила, что пожертвовала средства на оказание гуманитарной помощи жителям Украины и предоставила им бесплатные услуги по переводу денег.

«Мы присоединяемся к международному сообществу в выражении искренней надежды на дипломатическое и мирное урегулирование», — добавили в Western Union.