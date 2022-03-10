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Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:07

Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси. Об этом сообщил Financial Post.

По словам издания, компания «вместе со всем миром осуждает неспровоцированное и неоправданное вторжение на Украину» и «в свете продолжающихся трагических последствий продолжительного нападения» приостанавливает свою деятельность.

«Все мы разделяем шок, неверие и печаль в связи с этой трагедией и гуманитарной катастрофой. Наши сердца обращены к народу Украины и нашим коллегам, клиентам, агентам и партнерам, которые пострадали», — сказали в Western Union.

Компания отметила, что пожертвовала средства на оказание гуманитарной помощи жителям Украины и предоставляет им бесплатные услуги по переводу денег. «Мы присоединяемся к международному сообществу в выражении искренней надежды на дипломатическое и мирное урегулирование», — добавили в Western Union.

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