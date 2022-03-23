РБК: в московских аптеках возникли проблемы с импортными жаропонижающими для детей

В московских аптеках и на крупных аптечных маркетплейсах значительно сократилось предложение импортных детских жаропонижающих и обезболивающих в форме сиропов. Об этом сообщает РБК.

Речь о препаратах «Эффералган» французской Upsa, «Панадол» британской Glaxosmithkline и «Нурофен для детей» британской Reckitt Benckiser. В розничных продажах среди импортных препаратов с парацетамолом и ибупрофеном они занимали 98% рынка.

По данным «2ГИС Аптеки», на 22 марта из 9710 аптек, находящихся в Москве и Подмосковье, «Эффералган для детей» во флаконе 90 миллилитров предлагался в 290 аптеках, «Панадол детский» в формате суспензии 100 миллилитров — в 36, «Нурофен для детей» во флаконах разных дозировок — в 174.

Врачи, опрошенные РБК, не увидели серьезной проблемы в перебоях с поставками на рынок импортного парацетамола в виде суспензий. По словам врача-педиатра клиники «Рассвет» Иннокентия Полякова, педиатры стараются использовать оригинальные препараты парацетамола и ибупрофена, однако на российском рынке достаточно дженериков.

22 марта «Ведомости» сообщили, что российские врачи пожаловались на дефицит более чем 80 препаратов. Среди них противовоспалительные (детский «Нурофен»), гастроэнтерологические («Урсофальк»), антидепрессанты («Пароксетин», «Анафранил»), лекарства для терапии сахарного диабета, а также щитовидной и паращитовидных желез.

В Минздраве сказали, что вместе с Росздравнадзором держат ситуацию с поставками лекарств на постоянном контроле. По заявлению министерства, сложности с логистикой были вызваны необоснованным ажиотажным спросом в аптечном сегменте, который идет на спад. Там отметили, что все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, производство и поставки жизненно важных препаратов тоже продолжаются.