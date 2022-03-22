Врачи сообщили о нехватке свыше 80 лекарств в аптеках

Российские врачи заявили о проблеме дефицита более чем 80 препаратов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос докторов.
Исследование проводилось с 14 по 21 марта. В нем принимали участие 3317 врачей. В ходе опроса они заявили о проблемах со многими видами лекарств, среди которых:
- противовоспалительные (детский «Нурофен»),
- гастроэнтерологические («Урсофальк»),
- противоэпилептические,
- противосудорожные препараты («Финлепсин», «Депакин», «Диазепам», «Карбамазепин», «Латуда»),
- антидепрессанты («Пароксетин», «Анафранил»),
- антипсихотики («Рисполепт»),
- комбинированные оральные контрацептивы,
- препараты менопаузальной гормональной терапии («Фемостон», «Эстрожель», «Анжелик», «Дивина», «Климонорм», «Дивигель», «Ярина», «Утрожестан»),
- инсулины («Левемир», «Новорапид», «Апидра», «Трулисити»),
- лекарства для терапии сахарного диабета («Оземпик», «Саксенда», «Метформины», «Джардинс», «Тражента», «Янувия»),
- препараты для терапии щитовидной и паращитовидных желез («Эутирокс», «L-Тироксин», «Трийодтиронин», «Вигантол»).
15 марта фармацевтическая компания Eli Lilly and Company объявила, что из‑за «военной операции» на территории Украины решила приостановить экспорт в Россию не жизненно необходимых лекарств. 22 марта стало известно, что компания приостанавливает поставки препарата «Сиалиса» для лечения эректильной дисфункции.