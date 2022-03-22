Врачи сообщили о нехватке свыше 80 лекарств в аптеках

Российские врачи заявили о проблеме дефицита более чем 80 препаратов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос докторов.

Исследование проводилось с 14 по 21 марта. В нем принимали участие 3317 врачей. В ходе опроса они заявили о проблемах со многими видами лекарств, среди которых:

противовоспалительные (детский «Нурофен»),

гастроэнтерологические («Урсофальк»),

противоэпилептические,

противосудорожные препараты («Финлепсин», «Депакин», «Диазепам», «Карбамазепин», «Латуда»),

антидепрессанты («Пароксетин», «Анафранил»),

антипсихотики («Рисполепт»),

комбинированные оральные контрацептивы,

препараты менопаузальной гормональной терапии («Фемостон», «Эстрожель», «Анжелик», «Дивина», «Климонорм», «Дивигель», «Ярина», «Утрожестан»),

инсулины («Левемир», «Новорапид», «Апидра», «Трулисити»),

лекарства для терапии сахарного диабета («Оземпик», «Саксенда», «Метформины», «Джардинс», «Тражента», «Янувия»),

препараты для терапии щитовидной и паращитовидных желез («Эутирокс», «L-Тироксин», «Трийодтиронин», «Вигантол»).

15 марта фармацевтическая компания Eli Lilly and Company объявила, что из‑за «военной операции» на территории Украины решила приостановить экспорт в Россию не жизненно необходимых лекарств. 22 марта стало известно, что компания приостанавливает поставки препарата «Сиалиса» для лечения эректильной дисфункции.